Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 29/8 a 6/9

Ana Clara formaliza o casamento com Leonardo, usando suas digitais. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde. Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera.

Sábado, 30 de agosto

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Segunda, 1º de setembro

Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.

Terça, 2 de setembro