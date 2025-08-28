Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 29/8 a 6/9

Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.

Sábado, 30 de agosto

Celso apoia Estela. Anabela diz a Estela que sentiu medo de Ernesto. Ernesto foge de Sabiá. Aladin conta a Celso que Ernesto está na casa de Zulma. Zulma tenta convencer Candinho a lhe dar uma chance, e Celso alerta o primo sobre ela. Estela perdoa Celso e os dois reatam. Zulma pensa em usar Zenaide e Sabiá para se livrar de Ernesto. Olímpia sabota o concurso de rainha da rádio para prejudicar Dita. Asdrúbal tem uma ideia para ajudar Dita. Tamires permite que Dita se apresente no Dancing.

Segunda, 1º de setembro

Quincas percebe que Candinho está se afastando de Dita. Celso afirma a Zulma que deverá encontrar uma família para Samir, e pede ajuda a Padre Lucas. Zenaide garante a Sabiá que Ernesto não está na casa de Zulma. Sônia aconselha Quincas a revelar para Candinho que sua reaproximação com Dita é um plano de Cunegundes. Quincas e Dita confessam um ao outro que não se amam mais. Candinho confronta Cunegundes. Quinzinho conta para Cunegundes que ainda é o proprietário oficial do sítio. Candinho tenta votar em Dita no concurso de rainha da rádio.

Terça, 2 de setembro