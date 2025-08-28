Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 29/8 a 6/9

Quarta, 3 de setembro

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

Quinta, 4 de setembro

Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local. Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois. Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia. Leo se candidata a um trabalho na fábrica. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados. Jaques flagra Leo em sua fábrica.

Sexta, 5 de setembro

Filipa comenta com Nina que teme o papel que Jaques acabou ocupando em sua vida. Kami é alertada sobre os efeitos de sua exposição na internet sobre Dedé. Samuel se oferece para ajudar Leo. Filipa intercede por Leo junto a Jaques, que decide permitir sua contratação. Samuel confronta Jaques ao checar as irregularidades do novo carregamento de peças da Boaz. Gisele pede ajuda a Caco com Sofia. Ao ser entrevistado, Jaques assiste à manifestação ao vivo contra a Boaz.