Datas certas: veja quando acaba 'História de Amor' e começa 'Terra Nostra'

O último capítulo de "História de Amor" irá ao ar amanhã, dia 29 de agosto.

Antonio Calloni e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra' Imagem: Globo

Com elenco estrelado, 'Terra Nostra' é protagonizada por Thiago Lacerda, Ana Paula Arósio, Raul Cortez e Antonio Fagundes. Também contou com nomes como Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte, Ângela Vieira, Marcello Antony, José Dumont, Gabriel Braga Nunes, Cláudia Raia e Elias Gleizer nos papéis secundários.

Novela, exibida originalmente na faixa das 21h, retrata questões profundas como luta de classes, imigração, mudanças sociais e os conflitos entre razão e emoção. A obra teve colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, com direção artística de Jayme Monjardim.

Claudia Raia interpretou Hortênsia em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo

Enredo de 'Terra Nostra'

Sucesso absoluto entre 1999 e 2000, a trama narra a trajetória de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no fim do século 19. O enredo se concentra na história de amor entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem durante a travessia de navio, mas são separados ao chegarem ao país.