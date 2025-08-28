SplashUOL
História de Amor

Datas certas: veja quando acaba 'História de Amor' e começa 'Terra Nostra'

Colaboração para Splash, em São Paulo
História de Amor será substituída por Terra Nostra
História de Amor será substituída por Terra Nostra Imagem: Divulgação/Globo

"Terra Nostra" vai substituir "História de Amor" na faixa Edição Especial, espaço vespertino de reprises da Globo.

Datas de término e estreia

Original de 1999, o clássico de Benedito Ruy Barbosa estreia segunda-feira, dia 1º de setembro. A escolha da trama faz parte das comemorações pelos 60 anos da emissora, celebrados em 2025. A última exibição da trama rural na TV aberta aconteceu em 2004.

O último capítulo de "História de Amor" irá ao ar amanhã, dia 29 de agosto.

Antonio Calloni e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra'
Antonio Calloni e Thiago Lacerda em 'Terra Nostra' Imagem: Globo

Com elenco estrelado, 'Terra Nostra' é protagonizada por Thiago Lacerda, Ana Paula Arósio, Raul Cortez e Antonio Fagundes. Também contou com nomes como Paloma Duarte, Maria Fernanda Cândido, Débora Duarte, Ângela Vieira, Marcello Antony, José Dumont, Gabriel Braga Nunes, Cláudia Raia e Elias Gleizer nos papéis secundários.

Novela, exibida originalmente na faixa das 21h, retrata questões profundas como luta de classes, imigração, mudanças sociais e os conflitos entre razão e emoção. A obra teve colaboração de Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, com direção artística de Jayme Monjardim.

Claudia Raia interpretou Hortênsia em 'Terra Nostra'
Claudia Raia interpretou Hortênsia em 'Terra Nostra' Imagem: Divulgação/Globo

Enredo de 'Terra Nostra'

Sucesso absoluto entre 1999 e 2000, a trama narra a trajetória de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil no fim do século 19. O enredo se concentra na história de amor entre Matteo (Thiago Lacerda) e Giuliana (Ana Paula Arósio), que se conhecem durante a travessia de navio, mas são separados ao chegarem ao país.

Matteo acaba trabalhando na colheita de café em uma fazenda liderada pelo rígido coronel Gumercindo (Antônio Fagundes). Após confrontos sobre direitos trabalhistas, ele se casa com Rosana (Carolina Kasting), filha do patrão. Enquanto isso, Giuliana é acolhida por Francesco Maglianno (Raul Cortez), um italiano que prosperou no Brasil e promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando o reencontro finalmente acontece, ele já está casado.

