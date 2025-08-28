Produção brasileira de memes vira tema de exposição no CCBB

O Brasil é um meme que nunca dorme. A pichação aleatória numa parede branca virou meme, claro, e explica bem a relação do país com esses signos usados por nós diariamente.
Agora, os amados memes são tema de uma exposição do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) de São Paulo. "MEME: no Br@sil da memeficação" explora arte contemporânea, cultura digital e crítica social.
A exposição é organizada em seis núcleos que ocupam o CCBB inteiro, e mistura nomes consagrados da arte contemporânea com criadores de conteúdo. A exemplo Anna Maria Maiolino, Gretta Sarfaty, Nelson Leirner e Claudio Tozzi, e Porta dos Fundos, Melted Vídeos, John Drops e Greengo Dictionary.
A exposição trata os memes como um fenômeno da linguagem e em diferentes formatos: imagens, vídeos, objetos, instalações sonoras e experiências interativas. "O meme ele é tão importante pra gente, porque ele é uma ferramenta, um instrumento de reflexão sobre si mesmo e que nos ensina a refletir sobre nós mesmos", diz a curadora Clarissa Nunes em entrevista a Splash.
A exposição é só mais uma colaboração nesse grande mar de pensamento crítico e metalinguístico. Clarissa Nunes
É difícil conceituar o que é meme, mas a exposição traz caminhos para refletir sobre o fenômeno. No espaço, percebemos o uso dos memes para rir, zombar de situações do cotidiano, como referências internas e até como uso político.
Sobre o último tópico, Clarissa diz não ter receio de uma apropriação "política" da exposição. "Eu acho que é polissêmico, tem muitos sentidos mesmo. A gente se apropria dos sentidos, aquilo que faz sentido para gente. E aí a gente se transforma aquilo num sentido. Acho que o significado das coisas não estão só nas coisas, está realmente no modo como a gente lida com elas. Então, uma exposição, ela não tem um sentido em si apenas, ela vai, de fato, ser o que o público fizer dela".
E o público vai fazer delas, provavelmente, coisas distintas. É do nosso desejo curatorial deixar um espaço pra isso, para ter algum tipo de ambivalência pra que as pessoas se sintam instadas a se apropriar da sua forma. Clarissa Nunes
Serviço
Exposição "MEME: NO BR@SIL DA MEMEFICAÇÃO"
Período: 27 de agosto a 03 de novembro de 2025
Horário: Todos os dias, das 9h às 20h (exceto às terças)
Local: Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo
Endereço: Rua Álvares Penteado, 112 - Centro Histórico - SP
Ingressos: Gratuitos em bb.com.br/cultura e na bilheteria do CCBB
