Produção brasileira de memes vira tema de exposição no CCBB

Pamella Anderson, 2019 | Blogueirinha Acrílica sobre tecido de emoji Imagem: Marcos Paim

A exposição trata os memes como um fenômeno da linguagem e em diferentes formatos: imagens, vídeos, objetos, instalações sonoras e experiências interativas. "O meme ele é tão importante pra gente, porque ele é uma ferramenta, um instrumento de reflexão sobre si mesmo e que nos ensina a refletir sobre nós mesmos", diz a curadora Clarissa Nunes em entrevista a Splash.

A exposição é só mais uma colaboração nesse grande mar de pensamento crítico e metalinguístico. Clarissa Nunes

O meme original Imagem: Origem desconhecida

É difícil conceituar o que é meme, mas a exposição traz caminhos para refletir sobre o fenômeno. No espaço, percebemos o uso dos memes para rir, zombar de situações do cotidiano, como referências internas e até como uso político.

Sobre o último tópico, Clarissa diz não ter receio de uma apropriação "política" da exposição. "Eu acho que é polissêmico, tem muitos sentidos mesmo. A gente se apropria dos sentidos, aquilo que faz sentido para gente. E aí a gente se transforma aquilo num sentido. Acho que o significado das coisas não estão só nas coisas, está realmente no modo como a gente lida com elas. Então, uma exposição, ela não tem um sentido em si apenas, ela vai, de fato, ser o que o público fizer dela".