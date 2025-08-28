William e Kate esperaram anos para revelar a George 'destino' de ser rei

O príncipe William e a princesa Kate Middleton só contaram ao filho, George, 12, que ele será rei quando ele tinha sete anos.
O que aconteceu
William e Kate esperaram "até o último momento" para falar sobre o assunto com o filho. "Parte da infância dele realmente foi normal. [...] Isso mostra cuidado e consideração [dos pais] e nos diz algo sobre como William sentiu o peso da coroa", disse o autor Robert Lacey à revista People.
Ao se tornar rei, William também deve esperar para dar o título de príncipe de Gales ao primogênito. "Eles querem que George foque em sua liberdade antes de dar qualquer título real a ele", diz uma fonte do palácio.
Eu imagino que, quando William fala com George sobre coisas assim, usa palavras como 'destino' em vez de 'dever'. 'Dever' dá uma ideia de estar encurralado, enquanto 'destino', uma ideia de escolha. Robert Lacey
Assim como o pai, George é chamado na escola pelo primeiro nome, e não de "Sir", como acontecia com o avô. "Isso é uma evolução, e com razão", avalia uma pessoa próxima à família.
William leva o papel de "pai do futuro rei" tão sério quanto o papel de "futuro rei", diz outro biógrafo. "Sua principal prioridade é garantir que eles gostem [de seus papéis na realeza] e que não tenham medo", afirma o autor Robert Hardman.
