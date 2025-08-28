William e Kate esperaram anos para revelar a George 'destino' de ser rei

O príncipe William e a princesa Kate Middleton só contaram ao filho, George, 12, que ele será rei quando ele tinha sete anos.

O que aconteceu

William e Kate esperaram "até o último momento" para falar sobre o assunto com o filho. "Parte da infância dele realmente foi normal. [...] Isso mostra cuidado e consideração [dos pais] e nos diz algo sobre como William sentiu o peso da coroa", disse o autor Robert Lacey à revista People.

Ao se tornar rei, William também deve esperar para dar o título de príncipe de Gales ao primogênito. "Eles querem que George foque em sua liberdade antes de dar qualquer título real a ele", diz uma fonte do palácio.