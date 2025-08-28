Estrela da Casa: Nirah é a primeira eliminada do reality show

Nirah foi a primeira eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ele recebeu 8,29 na média das notas.

O que aconteceu

Durante o primeiro Festival da temporada, Nirah se apresentou com a música "K.O", de Pabllo Vittar. Todos os participantes cantaram ao vivo.

Nirah obteve nota 8,29 e teve umas das três apresentações entre as piores avaliações do público, junto com Bea (8,52) e Biahh Cavalcante (8,54).