Estrela da Casa: Nirah é a primeira eliminada do reality show

Nirah foi a primeira eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ele recebeu 8,29 na média das notas.
O que aconteceu
Durante o primeiro Festival da temporada, Nirah se apresentou com a música "K.O", de Pabllo Vittar. Todos os participantes cantaram ao vivo.
Nirah obteve nota 8,29 e teve umas das três apresentações entre as piores avaliações do público, junto com Bea (8,52) e Biahh Cavalcante (8,54).
O juri técnico, composto por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serra salvou Bea. Biahh Cavalcante e Nirah, então, disputaram para ver quem ficava no programa e Nirah foi eliminado por ter a menor média.
Na outra ponta da tabela, Thainá Gonçalves foi a participante com a maior média (9,30), seguida de Camille Victoria (9,24) e Hanii (9,07).
