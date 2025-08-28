SplashUOL
Estrela da Casa: Nirah é a primeira eliminada do reality show

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estrela da Casa: Nirah foi a primeira eliminada
Estrela da Casa: Nirah foi a primeira eliminada Imagem: Reprodução/Globoplay

Nirah foi a primeira eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ele recebeu 8,29 na média das notas.

O que aconteceu

Durante o primeiro Festival da temporada, Nirah se apresentou com a música "K.O", de Pabllo Vittar. Todos os participantes cantaram ao vivo.

Nirah obteve nota 8,29 e teve umas das três apresentações entre as piores avaliações do público, junto com Bea (8,52) e Biahh Cavalcante (8,54).

Estrela da Casa: trio disputou a primeira eliminação
Estrela da Casa: trio disputou a primeira eliminação Imagem: Reprodução/Globoplay

O juri técnico, composto por Dinho Ouro Preto, Fafá de Belém e Pretinho da Serra salvou Bea. Biahh Cavalcante e Nirah, então, disputaram para ver quem ficava no programa e Nirah foi eliminado por ter a menor média.

Na outra ponta da tabela, Thainá Gonçalves foi a participante com a maior média (9,30), seguida de Camille Victoria (9,24) e Hanii (9,07).

Estrela da Casa: ranking após primeira apresentação
Estrela da Casa: ranking após primeira apresentação Imagem: Reprodução/Globoplay

Estrela da Casa: após Nirah ser eliminada, quem você quer que vença o programa?

26 votos
26 votos

