Por que 'Dias Perfeitos' muda final macabro do livro de Raphael Montes?

Quando decidi abrir o ponto de vista da Clarice, entendi que o final do livro não caberia na narrativa da série. Tem fãs que amam, tem fãs que se incomodam com o final original. Eu particularmente fiquei com raiva do Raphael quando li (risos). Mas se o próprio autor gostou do novo final que criei, já fico mais tranquila. Agora estou louca para saber o que o público vai achar. Claudia Jouvin

Raphael Montes faz uma aposta sobre a recepção do público com o desfecho da série dirigida por Joana Jabace. "A história de Téo e Clarice gerou debates, indignações e impactou o público — agora nas telas. Os dois últimos episódios são cheios de surpresa e pura adrenalina. Não tenho dúvidas de que vocês vão amar o final da série. E aproveitem para ler o livro também — com final diferente".

Também a partir de hoje, o filme "Uma Família Feliz", escrito por Raphael Montes, ficará disponível para assinantes do plano padrão da plataforma.

Spoiler: como é o desfecho do livro

História narra a vida de Téo (Jaffar Bambirra), um solitário estudante de medicina, que conhece e se torna obcecado pela aspirante a roteirista Clarice (Julia Dalavia). Ele se torna insistente e passa a correr atrás da garota. Após várias negativas, ele sequestra a jovem e leva Clarice para uma viagem de carro pelo Rio de Janeiro.

O final do livro de terror e suspense foi considerado sombrio pelos fãs de Raphael Montes. Após o sequestro, eles sofrem um acidente na estrada e são hospitalizados. No entanto, Clarice não recupera sua memória. Ela fica paraplégica e acredita que Téo é seu noivo. Os dois se casam, e a história termina com a descoberta de que Clarice está grávida de uma menina..