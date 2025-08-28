Pai? Choro de Anabela por Celso assusta Estela em 'Êta Mundo Melhor!'

Nesta quinta-feira (28), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Anabela e Estela terão uma discussão.
O que vai acontecer
Anabela discute com Estela por conta de Celso. A irmã da enfermeira estava bastante afeiçoada com o malandro, e gostaria que Estela desse mais uma chance a ele.
Logo depois, Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Isso ocorre depois de Samir ouvir quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças.
Enquanto isso, Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal, por sua vez, alerta Candinho sobre as finanças da fábrica e pressiona Celso sobre possíveis irregularidades no empreendimento.
Ainda nesta quinta, Dita desconfia de Cunegundes. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio.
Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
