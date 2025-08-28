Olivia Colman e Benedict Cumberbatch são casal que se odeia em novo filme

Agora, o casal é formado por um arquiteto e uma chef de cozinha. Enquanto a carreira de Ivy (Olivia Colman) decola, Theo (Benedict Cumberbatch) vê sua obra-prima literalmente desmoronar.

Olivia Colman e Benedict Cumberbatch, amigos na vida real, gostaram de interpretar um casal que se odeia. "Foi muito divertido nos odiarmos mutuamente. Há algo bastante terapêutico em ser totalmente horrível com alguém e depois rir muito disso", diz a atriz.

Benedict Cumberbatch elogia o roteiro. "Te faz cair na gargalhada, cheio de comportamentos repreensíveis. E é tão engraçado, tão espirituoso e criativo", afirma.

Kate McKinnon ("Barbie") e Andy Samberg ("Brooklyn Nine-Nine") são um casal que tenta explorar o poliamor. "Ela quer ser aberta pelo simples fato de ser aberta, não porque realmente acredita nisso. Amy é tão sexualmente direta que não é nem um pouco sexual. Na verdade, é exatamente o contrário", observa McKinnon sobre sua personagem.