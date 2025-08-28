Noiva de Oruam visita rapper na prisão: 'Não tem como dizer que está bem'

Fernanda Valença deu detalhes de sua visita ao noivo, o rapper Oruam, que está preso há cerca de um mês.

Ele está saudável, está se alimentando, está se cuidando e está bem, na medida do possível, mas não tem como dizer que alguém está bem naquele lugar.

O que aconteceu

A influenciadora diz que o rapper segue se dedicando à música, mesmo na prisão. "Ele até inventou uma [música] na hora. É isso que ele é, gente: cantor e artista."