Luma de Oliveira resgata fotos topless e conta segredo do Carnaval

Luma de Oliveira, 60, usou suas redes sociais hoje para resgatar fotos onde aparece de topless.

O que aconteceu

A modelo publicou em formato de vídeo fotos de um ensaio antigo. "Foto de uma matéria em que eu relatava como eram meus treinos para desfilar no Carnaval."

Ela contou como fazia para desfilar no Carnaval tranquila. "Gente, eu corria na parte fofa da areia da praia para ter fôlego de atravessar a Avenida tranquilamente e de 'brinde', ainda ficava com o corpo bonito (eu achava) e podia comer de tudo."