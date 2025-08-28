Leo salva Marlon de atentado e emociona ex-sogra em 'Dona de Mim'

Enquanto isso, Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany.

Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

