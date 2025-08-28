Ivan merece ir pra cadeia? Chico Barney opina sobre Vale Tudo

O enredo de corrupção envolvendo Bartolomeu, Ivan e Gerson no remake de Vale Tudo foi criticado por Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O comentarista reprovou a tentativa do roteiro de suavizar a culpa dos personagens e afirmou que Ivan deve ser punido.
O debate reacendeu discussões sobre ética e representatividade em novelas, especialmente diante da abordagem de temas sensíveis.
A tese que estão querendo enfiar goela abaixo do povo brasileiro é que como ele [Bartolomeu] é corrupto, o Ivan talvez não seja corrupto. Como ele provavelmente aceitou o suborno da Odete para não aceitar o suborno do Ivan, isso quer dizer que o Ivan é bonzinho. Aqui não. O Ivan é um crápula, é um canalha, é um bandido. O Ivan tem que estar na cadeia. E agora este homem aqui, o Bartolomeu, cadeia para o Bartolomeu, querendo subornar o cara.
Chico Barney
O Bartolomeu ir lá, pra mim é só se colocar na cadeia também. Porque o que ele tá fazendo é errado, né? Então, e assim, o Gerson ser corrupto não apaga o erro do Ivan, que foi corrupto também. E que por mais que a Odete tenha pedido e tal, se ele tivesse caráter ele teria negado isso. Então eu acho que o que o Bartolomeu quer provar não faz o menor sentido.
Bárbara Saryne
