Ivan merece ir pra cadeia? Chico Barney opina sobre Vale Tudo

O enredo de corrupção envolvendo Bartolomeu, Ivan e Gerson no remake de Vale Tudo foi criticado por Chico Barney no Central Splash, do Canal UOL. O comentarista reprovou a tentativa do roteiro de suavizar a culpa dos personagens e afirmou que Ivan deve ser punido.

O debate reacendeu discussões sobre ética e representatividade em novelas, especialmente diante da abordagem de temas sensíveis.