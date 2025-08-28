'Há um movimento': mãe de Davi Brito fala em 'cancelamento coordenado'

A mãe de Davi e Raquel Brito afirmou em entrevista exclusiva ao Central Splash, do Canal UOL, que sua família sofre ataques coordenados na internet, com tentativas de hackeamento e ameaças. Ela acredita que o caso vai além da rivalidade entre fãs de reality shows.
Segundo ela, a família Brito recebe tratamento diferente de outros campeões de programas do gênero.
Teve um dia que hackearam nossas contas, e quem estava hackeando falou o seguinte: 'a próxima é a de sua mãe'. Aí eu falei assim, 'Raquel, me dá aí, me dê o celular que eu quero falar com essa pessoa'. Ele respondeu: 'Eu torci pelo Davi, mas eu aqui estou trabalhando'.Elisângela Brito, mãe de Davi e Raquel
Então, tem avisos (...). E outras situações que eu não posso citar aqui, que a gente começou a descobrir que alguém, sim, não sei quem é, já falei com Deus, que pediu esse cancelamento de Davi, porque não é normal que todos os ganhadores já ganhassem a reality. Davi se deu verdadeiramente ali pelo programa.
Elisângela Brito
