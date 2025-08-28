'Há um movimento': mãe de Davi Brito fala em 'cancelamento coordenado'

A mãe de Davi e Raquel Brito afirmou em entrevista exclusiva ao Central Splash, do Canal UOL, que sua família sofre ataques coordenados na internet, com tentativas de hackeamento e ameaças. Ela acredita que o caso vai além da rivalidade entre fãs de reality shows.

Segundo ela, a família Brito recebe tratamento diferente de outros campeões de programas do gênero.