Giovanna Ewbank ganha mão boba de Gagliasso em lua de mel: 'Dia de sol'

Giovanna Ewbank, 38, compartilhou registros de sua lua de mel com Bruno Gagliasso, 43, com direito a mão boba.
O que aconteceu
A atriz publicou um carrossel com diversas fotos, onde aparece sozinha e ao lado de Bruno. "Dia de sol com meu amor", escreveu a atriz na legenda.
Na primeira imagem, a atriz beija Bruno e ganha uma mão boba do marido. Nas demais, Giovanna se bronzeia, bebe vinho e também mostra momentos gastronômicos, como queijos e massa.
Giovanna e Bruno renovaram os votos no dia 09 de agosto, após completarem 15 anos de casados. Os dois são pais de Titi, 12, Bless, 10 e Zyan, 5.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.