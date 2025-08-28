Giovanna Ewbank ganha mão boba de Gagliasso em lua de mel: 'Dia de sol'

Giovanna Ewbank, 38, compartilhou registros de sua lua de mel com Bruno Gagliasso, 43, com direito a mão boba.

O que aconteceu

A atriz publicou um carrossel com diversas fotos, onde aparece sozinha e ao lado de Bruno. "Dia de sol com meu amor", escreveu a atriz na legenda.

Na primeira imagem, a atriz beija Bruno e ganha uma mão boba do marido. Nas demais, Giovanna se bronzeia, bebe vinho e também mostra momentos gastronômicos, como queijos e massa.