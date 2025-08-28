Faustão recebe alta após transplantes e segue com tratamento em casa

Internação e transplantes

Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado no dia 7 de agosto.

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.



Equipe de Faustão, informou via boletim médico

Em 10 de agosto, Faustão foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten.No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.

Procedimentos cirúrgicos de Fausto Silva

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.