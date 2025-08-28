'Êta Mundo Melhor!' hoje (28): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

SplashUOL
Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (28) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica. Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso. Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

