Tensão: como será o 1º encontro entre Estela e Ernesto em Êta Mundo Melhor!

Estela (Larissa Manoela) se encontrará com o homem que a abusou no passado nesta sexta-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Depois, Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele.
Quem encontrará Anabela é justamente Ernesto, para o desespero de Estela. A enfermeira desmaia ao ver Ernesto, uma vez que é ele o homem que abusou dela no passado.
Ainda nesta sexta, Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Além disso, Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair.
Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
