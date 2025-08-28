SplashUOL
Assine UOL
Êta Mundo Melhor!

Tensão: como será o 1º encontro entre Estela e Ernesto em Êta Mundo Melhor!

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor
Estela (Larissa Manoela) e Ernesto (Eriberto Leão) em Êta Mundo Melhor Imagem: Reprodução/Globo

Estela (Larissa Manoela) se encontrará com o homem que a abusou no passado nesta sexta-feira (29) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Depois, Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele.

Quem encontrará Anabela é justamente Ernesto, para o desespero de Estela. A enfermeira desmaia ao ver Ernesto, uma vez que é ele o homem que abusou dela no passado.

Ainda nesta sexta, Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Além disso, Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair.

Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.