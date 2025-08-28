Estrela da Casa: Parcial UOL mostra disputa por preferência do público

A primeira eliminação do Estrela da Casa (Globo) acontece durante o programa de hoje e uma parcial UOL mede a preferência do público.
O que diz a enquete
Em dados coletados às 22h (Brasília), dois participantes disputam a ponta da enquete. Sudário aparece com 25,98%, enquanto Hanii vem logo atrás com 25,88%.
Brenno Casagrande fecha o "pódio", com 13%. Os demais participantes somam menos de 10% dos votos.
Na noite de hoje, durante o 1º Festival, todos os cantores da temporada vão se apresentar. O público vai conferir notas e uma das três performances com menor média será eliminada após o júri técnico salvar alguém.
