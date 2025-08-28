Por que Dennis Carvalho escolheu Cássia Kiss para matar Odete Roitman em 88

Mesmo assim, desde o início mostrava sinais de ambição e falta de escrúpulos - algo diferente da Leila (Carolina Dieckmann) do remake. Esses traços abriram caminho para que ela se tornasse a responsável pelo crime.

Cássia Kis 'matou Odete Roitman' em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/TV Globo

Gilberto Braga teria escolhido Cássia Kis por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.

A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".

Essa escolha reforça como a imagem da atriz pesou no desfecho. Mais do que um arco de personagem, a decisão foi moldada pela percepção da intérprete e o impacto foi imediato: o Brasil inteiro parou diante da televisão para ver o rosto da assassina.