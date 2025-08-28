Por que Dennis Carvalho escolheu Cássia Kiss para matar Odete Roitman em 88

Leila, personagem interpretada por Cássia Kis, 67, foi a assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall) na primeira versão de 'Vale Tudo', exibida em 1988. Dennis Carvalho, em livro, revelou como foi a revelação da responsável pelo desfecho mais icônico da trama.
Escolha da assassina
Escolha da atriz não foi apenas uma decisão de roteiro, mas também de bastidores. Na novela, Leila, interpretada por Cássia Kis, não era vista como vilã clássica. A personagem representava a classe média, insatisfeita com a própria vida.
Mesmo assim, desde o início mostrava sinais de ambição e falta de escrúpulos - algo diferente da Leila (Carolina Dieckmann) do remake. Esses traços abriram caminho para que ela se tornasse a responsável pelo crime.
Gilberto Braga teria escolhido Cássia Kis por razões inusitadas. Segundo a biografia "Gilberto Braga: O Balzac da Globo", de Artur Xexéo e Maurício Stycer, Dennis Carvalho, diretor da trama, perguntou ao autor quem havia matado Odete.
A resposta foi com outra pergunta. "Quem é a mulher que tem a cara de mais louca do elenco?", disparou Gilberto Braga. Dennis Carvalho não hesitou: "Cassia Kis". E o novelista confirmou: "Acertou".
Essa escolha reforça como a imagem da atriz pesou no desfecho. Mais do que um arco de personagem, a decisão foi moldada pela percepção da intérprete e o impacto foi imediato: o Brasil inteiro parou diante da televisão para ver o rosto da assassina.
Cássia Kis guardou segredo por três meses
Cássia Kis soube três meses antes das gravações que seria assassina de Odete. Em entrevista à rádio CBN, a atriz contou como foi abordada pelo diretor da novela.
Primeiro que Dennis Carvalho chegou pra mim assim, uns três meses antes: 'Cássia, vou te dizer uma coisa. A Odete Roitman vai morrer e a Leila é quem vai matar. Mas você não pode contar pra ninguém, ok? Você guarda esse segredo?' Cássia Kis, à CBN, em 2018
Apesar da confidência, o tempo passou e até ela começou a duvidar da informação. "Eu tanto guardei segredo que passaram-se dois, três meses eu falei assim: 'Mas será que é a Leila mesmo que matou?'", relembrou a atriz.
Na época, a emissora divulgava que nem mesmo os atores sabiam quem era o assassino até a gravação do último capítulo. Cássia também relatou como foi o dia da gravação da cena decisiva.
No dia, a gente foi gravar dentro do estúdio com o elenco inteiro, pra gravar uma cena longa ao final do dia, que ia ao ar às oito horas da noite. Cássia Kis, à CBN
O diretor Dennis Carvalho confirmou o sigilo extremo durante a produção. "Era um esquema de guerra. Só eu, o Gilberto e o Daniel que sabíamos, só, mais ninguém", declarou ele em entrevista ao Memória Globo.
Leila matou Odete Roitman por engano e o momento se tornou um dos mais marcantes da teledramaturgia brasileira. Cega de ciúme, Leila acreditava que Marco Aurélio estava junto da amante Maria de Fátima (Glória Pires) e atirou sem ver que se tratava de Odete.
No remake, o culpado pela morte da vilã certamente deve ser outro. Assista abaixo à cena do assassinato de Odete na primeira versão.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.
