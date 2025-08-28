Emma Stone diz acreditar em aliens: 'Como você sabe que não sou um?'

Emma Stone, 36, declarou acreditar em alienígenas e brincou com a possibilidade de ser um.
O que aconteceu
A atriz falou do assunto durante uma coletiva de imprensa para promover "Bugonia", seu novo filme que estreou no Festival de Veneza. "É uma coisa bastante narcisista pensar que estamos realmente sozinhos por aí. Então, sim, vou revelar: eu acredito em alienígenas".
Emma Stone brincou. "Como vocês sabem que eu não sou uma alienígena? Há um aspecto complicado nessa resposta, que provavelmente é mais longo do que qualquer coisa que alguém gostaria de ouvir agora em uma coletiva de imprensa para o filme".
Todos nós podemos nos identificar com aquela sensação de alguém achar que te conhece ou achar que você pode expressar uma opinião, e sentir que isso parece carregado e intenso, como se você não tivesse muito controle sobre a coisa ou, como eu chamo, sobre o avatar fora de mim. Emma Stone
Dirigido por Yorgos Lanthimos, "Bugonia" acompanha dois homens que sequestram a personagem de Stone, uma rica CEO, porque acreditam que ela é uma alienígena. O filme é baseado na comédia de ficção científica sul-coreana de 2003 de Jang Joon-hwan, Save the Green Planet!.
