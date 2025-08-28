Emma Stone diz acreditar em aliens: 'Como você sabe que não sou um?'

Emma Stone, 36, declarou acreditar em alienígenas e brincou com a possibilidade de ser um.

O que aconteceu

A atriz falou do assunto durante uma coletiva de imprensa para promover "Bugonia", seu novo filme que estreou no Festival de Veneza. "É uma coisa bastante narcisista pensar que estamos realmente sozinhos por aí. Então, sim, vou revelar: eu acredito em alienígenas".

Emma Stone brincou. "Como vocês sabem que eu não sou uma alienígena? Há um aspecto complicado nessa resposta, que provavelmente é mais longo do que qualquer coisa que alguém gostaria de ouvir agora em uma coletiva de imprensa para o filme".