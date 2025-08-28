Estrela da Casa: 'Edição da TV ficou sem graça', diz Bárbara Saryne

O formato diário do reality musical Estrela da Casa acaba pecando ao perder profundidade na edição exibida pela TV Globo. Bárbara Saryne avaliou no Central Splash, do Canal UOL, que a experiência mais completa está no Globoplay, enquanto a edição televisiva não transmite o mesmo envolvimento do público, mesmo após ajustes e crescimento de audiência na estreia.
A profundidade que eu tive no Globoplay eu não tive na edição. Foi tudo muito corrido.
Bárbara Saryne, no Central Splash
Olha, ontem à tarde, eu liguei lá no Globoplay para poder acompanhar os ensaios. E, assistindo ali, eu gostei das interações do Teló. Eu falei: 'Nossa, aí fica explicado por que o Teló é escolhido para participar desses programas musicais'. Como ele é generoso, como ele ensina bem. E eu gosto de ver esse processo criativo. Agora, quando tudo isso foi para a edição da noite, eu achei que ficou sem graça. Ficou sem graça, parece que era só pra preencher um espaço ali que se tinha na grade. Eu não vi muita necessidade desse programa.
Bárbara Saryne, no Central Splash
Já vejo algumas pessoas falando: 'será que tem a necessidade do programa ser diário?'. E acho que ontem, por exemplo, poderia não ter existido. Poderia colocar tipo aquele ensaio da Dança dos Famosos. Dois minutinhos, mostrando eles ensaiando com o Teló, acho que, pra edição, resolveria. E quem quiser acompanhar com mais profundidade, ia pro Globoplay. Eu assistia à tarde e gostei, mas na edição, não curti. Olha que louco, né?
Bárbara Saryne
