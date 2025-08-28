Estrela da Casa: 'Edição da TV ficou sem graça', diz Bárbara Saryne

O formato diário do reality musical Estrela da Casa acaba pecando ao perder profundidade na edição exibida pela TV Globo. Bárbara Saryne avaliou no Central Splash, do Canal UOL, que a experiência mais completa está no Globoplay, enquanto a edição televisiva não transmite o mesmo envolvimento do público, mesmo após ajustes e crescimento de audiência na estreia.

A profundidade que eu tive no Globoplay eu não tive na edição. Foi tudo muito corrido.

Bárbara Saryne, no Central Splash