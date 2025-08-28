SplashUOL
Assine UOL
Dona de Mim

'Dona de Mim' hoje (28): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Vanderson (Armando Babaioff) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim'
Vanderson (Armando Babaioff) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (28) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo tenta se defender das acusações de Jaques, mas não encontra a carteira do empresário onde deixou. Filipa questiona Nina sobre a carteira de Jaques. Manuel conta a Danilo sobre a extorsão de Palmeira, e diz que acredita no envolvimento de Marlon. Leo é demitida da mansão e não consegue falar com Sofia. Samuel confronta Jaques sobre as contas da Boaz. Danilo questiona Marlon, que garante que não extorquiu Manuel. Samuel procura Walkíria para denunciar Jaques. Leo sugere que Stephany procure um psiquiatra. Sofia pergunta por Leo. Marlon conversa com Manuel sobre o crime de Palmeira. Deco usa o cartão de crédito de Jaques, e mente para Nina. Marlon avisa a Palmeira que o denunciou à corregedoria da polícia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.