DNA de morto: Odete mexe pauzinhos para curar câncer de Afonso em Vale Tudo

Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Nas cenas seguintes, Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Ao que parece, elas não serão compatíveis com o atleta.

No fim do capítulo, Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Não demora muito e Odete recebe o resultado do exame de Leonardo, que deve ser o doador compatível com Afonso, sendo a chance de cura do rapaz.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias