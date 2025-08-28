SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

DNA de morto: Odete mexe pauzinhos para curar câncer de Afonso em Vale Tudo

Colaboração para Splash, em São Paulo
Humberto Carrão e Debora Bloch são Afonso e Odete em 'Vale Tudo'
Humberto Carrão e Debora Bloch são Afonso e Odete em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, sexta-feira (29) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera. Após essa revelação, Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus.

Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Nas cenas seguintes, Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Ao que parece, elas não serão compatíveis com o atleta.

No fim do capítulo, Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Não demora muito e Odete recebe o resultado do exame de Leonardo, que deve ser o doador compatível com Afonso, sendo a chance de cura do rapaz.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

3.754 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
3.754 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.