Diogo Nogueira conta como mantém acesa chama com Paolla Oliveira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021
Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde 2021 Imagem: Paulo Tauil / BrazilNews

Diogo Nogueira, 44, contou como faz para manter acesa a chama de seu relacionamento com a namorada Paolla Oliveira, 43.

O que aconteceu

Em participação no TVZ Ao Vivo de hoje, o cantor respondeu a pergunta feita por Marina Sena sobre o assunto. "Você é um romântico. O que você faz para manter a chama do seu amor acesa? É um amor lindo. O que vocês fazem para manter essa energia?", perguntou a cantora.

Diogo revelou. "Além de a gente conversar muito, ser muito amigo e bater muito papo. Nos momentos pra gente matar a saudade eu faço uma comidinha pra ela, faço jantar especial surpresa. Viajar."

Amo fazer comida pra ela, servir um vinho tipo garçom, sabe? Deixar ela sentadinha que nem uma rainha, faço tudo, faço a mesa, faço a comida, sirvo vinho. 'O que a senhora deseja?' Diogo Nogueira

Paolla Oliveira e Diogo Nogueira estão juntos desde julho de 2021.

