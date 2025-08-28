'Repulsivo': o que Julia Roberts disse sobre par romântico em filme de 1994

Em 1994, Julia Roberts, 57, relatou que viveu uma das experiências mais complicadas de sua carreira durante as gravações de "Adoro Problemas".

O que aconteceu

No longa, dirigido por Charles Shyer, Julia Roberts é a protagonista ao lado de Nick Nolte, 84. No entanto, os bastidores foram marcados por tensão. Em entrevista ao The New York Times, à época do lançamento do filme, a atriz revelou que a relação com o colega de cena estava longe do ideal: