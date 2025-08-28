'Repulsivo': o que Julia Roberts disse sobre par romântico em filme de 1994

Em 1994, Julia Roberts, 57, relatou que viveu uma das experiências mais complicadas de sua carreira durante as gravações de "Adoro Problemas".
O que aconteceu
No longa, dirigido por Charles Shyer, Julia Roberts é a protagonista ao lado de Nick Nolte, 84. No entanto, os bastidores foram marcados por tensão. Em entrevista ao The New York Times, à época do lançamento do filme, a atriz revelou que a relação com o colega de cena estava longe do ideal:
Desde o momento em que o conheci, nós meio que começamos a brigar um com o outro, e naturalmente nos irritamos. Ele pode ser extremamente charmoso e legal, mas também repulsivo. Ele vai me odiar por dizer isso, mas ele parece se esforçar para afastar as pessoas Julia Roberts, ao The New York Times
Também naquela época, Nick Nolte também comentou a desavença. "É bom poder chamar alguém de "repulsiva". Ela não é uma pessoa legal e todo mundo sabe disso.", afirmou o ator ao Los Angeles Times.
A rivalidade entre os dois chamou a atenção da imprensa na época. Ainda assim, ambos cumpriram seus papéis no longa, que conta a história de dois jornalistas rivais investigando um desastre ferroviário.
Reconciliação?
Anos depois, Nick Nolte voltou a comentar a polêmica. Em 2022, ao Business Insider, o ator revelou que a briga ficou para trás, mesmo que eles nunca mais tenham se falado desde então.
Não, eu não falei [com ela]. Achei que tudo isso estivesse enterrado. Olha só, foi um absurdo tudo o que passamos. Foi parcialmente culpa minha, e teve um pouquinho de culpa dela. A Julia tinha se casado no início das filmagens [músico Lyle Lovett], e foi algo que eu tratei da forma errada Nick Nolte, em 2022
Desempenho do filme
Apesar de contar com duas estrelas de peso, "Adoro Problemas" não alcançou o mesmo sucesso de outros trabalhos de Roberts. O filme teve apenas 22% de aprovação no Rotten Tomatoes e arrecadou US$ 61 milhões mundialmente, para um orçamento estimado em US$ 45 milhões.
Na trama, Nick Nolte vive Peter Brackett, um veterano jornalista que investiga um desastre ferroviário. Julia Roberts interpreta Sabrina Peterson, jovem repórter que descobre que o acidente foi resultado de sabotagem. A rivalidade entre os dois se transforma em parceria à medida que o caso se complica.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.