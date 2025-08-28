'Davi já era campeão ao passar do portão', diz Elisângela Brito

Elisângela Brito, mãe de Davi e Raquel, contou no Central Splash, do Canal UOL, que a vitória do filho no BBB e a entrada da filha em realities mudaram a vida da família. A fama trouxe ganhos, mas também exposição e desafios emocionais.
Ela destacou tanto benefícios financeiros quanto dificuldades com ataques e críticas após a notoriedade dos filhos.
Eu digo que, quando vi o Davi ali, que a Globo vinha pegar o Davi em casa, eu falei pra ele: 'se meu filho apenas passar do portão daquela casa, ele já é um ganhador', por ter aquela oportunidade ali. E Deus nos proporcionou que Davi se tornasse o campeão. Foi muito bom, uma oportunidade que milhares de pessoas desejariam ter na vida. Porém... árduo, muito árduo.Elisângela Brito, mãe de Davi e Raquel
A mãe ainda comentou os ataques que Davi sofre e desabafou:
Hoje, com o que Deus permitiu que Davi tivesse, podemos abrir um empreendimento, podemos viver em paz sem essas acusações. Só que é inadmissível você sair de uma rede com acusações fúteis. Ouvir acusações que não são atribuídas a você dói muito. Dói demais.
Elisângela Brito
