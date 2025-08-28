'Davi já era campeão ao passar do portão', diz Elisângela Brito

Elisângela Brito, mãe de Davi e Raquel, contou no Central Splash, do Canal UOL, que a vitória do filho no BBB e a entrada da filha em realities mudaram a vida da família. A fama trouxe ganhos, mas também exposição e desafios emocionais.

Ela destacou tanto benefícios financeiros quanto dificuldades com ataques e críticas após a notoriedade dos filhos.