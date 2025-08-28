Dado Dolabella sobre polêmica com Wanessa e Luan Pereira: 'Fui protegê-la'

Ele explicou também que não reconheceu Luan Pereira. "Eu conhecia [Luan] pela TV, quando eu o vi, ele estava de costas e não deu para reconhecer. Só depois que a Wanessa me falou quem era".

'Crise de ciúmes'

Wanessa havia se pronunciado em texto postado nos stories. Na sexta-feira (22), ela disse que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global, numa festa que aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos nos Estúdios Globo.

Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.

Dado diz que viu um homem se aproximar de Wanessa e pensou que fosse um desconhecido tentando beijá-la. Ele afirma que, ao puxá-lo para trás, o cantor acabou tropeçando e caindo. "Depois a Wanessa explicou que se tratava do Luan Pereira, que trabalha com ela no 'Dança dos Famosos'. Pedi desculpas para ele e para ela na hora. Não houve agressão nem violência, foi apenas um mal-entendido", disse.