Dado Dolabella sobre polêmica com Wanessa e Luan Pereira: 'Fui protegê-la'

Dado Dolabella, 45, voltou a comentar a recente confusão em que se envolveu relacionado a Wanessa Camargo e Luan Pereira.
O que aconteceu
O ator recebeu um comentário em sua página do Instagram citando a treta. "Dado, não falo por mal, mas você precisa de ajuda para conseguir controlar esse impulso de quando fica nervoso", disse a seguidora do ator.
Dado respondeu. "Eu não fiquei nervoso ali. Eu só afastei um cara que eu achei que ia beijar, até então, minha namorada. Eu estava de boa! Fui proteger ela. Eu nem vi quem era, o moleque estava de costas pra mim. Ele que estava bêbado, tropeçou e caiu... Aí a galera que viu no chão já supôs coisas, e começou a fofoca... Mas a real é essa!"
Ele explicou também que não reconheceu Luan Pereira. "Eu conhecia [Luan] pela TV, quando eu o vi, ele estava de costas e não deu para reconhecer. Só depois que a Wanessa me falou quem era".
'Crise de ciúmes'
Wanessa havia se pronunciado em texto postado nos stories. Na sexta-feira (22), ela disse que Dado Dolabella teve uma "crise de ciúmes" com Luan Pereira, parceiro da cantora no reality de dança global, numa festa que aconteceu após a gravação da última etapa da fase de grupos nos Estúdios Globo.
Gente, voltando para SP, após dois dias lindos de ensaio para o Dança dos Famosos. Fui para um after com uma turma do programa. Houve uma crise de ciúmes por parte do meu ex Dado com relação ao meu amigo Luan Pereira, que gerou um momento infeliz com o Luan, que é um querido. Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem. Vamos viver de verdade. E dançar muito.
Dado diz que viu um homem se aproximar de Wanessa e pensou que fosse um desconhecido tentando beijá-la. Ele afirma que, ao puxá-lo para trás, o cantor acabou tropeçando e caindo. "Depois a Wanessa explicou que se tratava do Luan Pereira, que trabalha com ela no 'Dança dos Famosos'. Pedi desculpas para ele e para ela na hora. Não houve agressão nem violência, foi apenas um mal-entendido", disse.
