Cissa Guimarães topou Playboy para comprar apartamento: 'Vivo lá até hoje'

Cissa Guimarães topou posar para a Playboy, em 1994, para conseguir comprar o apartamento onde mora até hoje.

O que aconteceu

Cissa recebeu uma carta da proprietária dizendo que ela tinha seis meses para comprar o imóvel. "Estava no direito dela, mas fiquei arrasada, porque moro em um lugar que amo de paixão!", contou, em participação no podcast Pé no Sofá, de Flávia Alessandra e Giulia Costa.