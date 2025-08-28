Cissa Guimarães topou Playboy para comprar apartamento: 'Vivo lá até hoje'

Cissa Guimarães topou posar para a Playboy, em 1994, para conseguir comprar o apartamento onde mora até hoje.
Cissa recebeu uma carta da proprietária dizendo que ela tinha seis meses para comprar o imóvel. "Estava no direito dela, mas fiquei arrasada, porque moro em um lugar que amo de paixão!", contou, em participação no podcast Pé no Sofá, de Flávia Alessandra e Giulia Costa.
Vivo lá até hoje. Morei com os meus três filhos, com alguns maridos. E continuo até agora, sozinha, feliz da vida lá.
O apartamento, inclusive, foi o motivo do "tesão" de Cissa ao posar para as fotos. Ela não sabia qual expressão fazer enquanto posava nua e, após levar uma "bronca" do fotógrafo e amigo Bob Wolfenson, resolveu falar do novo apartamento.
Falei: 'Ah, o apartamento! Apartamento de três quartos na Gávea, eu amo. Sou a proprietária!'. [O fotógrafo] teve um ataque de riso e perguntou: 'Que p*rra é essa?'. [Respondi]: 'É o meu tesão!'.
Ela negou outros convites da revista anteriormente por receio da reação de seu pai, que já era muito idoso. "Seria uma tristeza para ele, muito difícil de aceitar", disse.
Cissa diz que seu ensaio sensual favorito, porém, foi para a Sexy, em 2005. "É uma sensualidade madura, consciente, bonita, por isso acho bacana. Tem essa babaquice do etarismo, mas os 50 a idade mais bonita de uma mulher."
