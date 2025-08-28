Tinha o Kennedy? A história do vídeo 'secreto' e leiloado de Marilyn Monroe

A fita teria sido fornecida pelo filho de um falecido informante do FBI. Segundo o rumor, o vídeo, que veio à tona nos anos 60, teria sido analisado pelo então diretor do FBI J. Edgar Hoover. Ele tentava provar que o parceiro de Marilyn no vídeo era John F. Kennedy ou Robert F. Kennedy. A informação é do próprio Morgan, que disse ter acessado documentos e entrevistas da agência.

Veículos de imprensa gringos, porém, afirmam que a história não passa de um "hoax", uma espécie de lenda urbana. Após uma longa busca, o FBI concluiu que nunca teve um vídeo pornográfico de Marilyn Monroe em seus arquivos. A informação foi confirmada pelo então chefe de arquivo da agência à NBC.

Do rumor à reconstrução

Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.

O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda de softwares, é possível simular relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.

Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.