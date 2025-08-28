Tinha o Kennedy? A história do vídeo 'secreto' e leiloado de Marilyn Monroe

Será que Marilyn Monroe teve um vídeo íntimo "secreto" vendido por mais de um milhão de dólares? Essa lenda urbana ganha vida no Arquivo da Fama, nova série do UOL.
O que aconteceu
Em 2008, um colecionador disse que vendeu um vídeo íntimo de Marilyn Monroe fazendo sexo oral em um homem. Keya Morgan afirmou que um empresário nova-iorquino pagou um milhão e meio de dólares pela gravação (mais de R$ 8 milhões na cotação atual).
O comprador teria dito que pretendia "proteger a privacidade" da atriz. "O cavalheiro comprou [a fita], disse que, por respeito a Marilyn, não vai colocar o vídeo na internet e tentar explorá-la. Essa não é sua intenção, e eu nunca envolveria meu nome [na transação] se isso acontecesse", disse Morgan.
A fita teria sido fornecida pelo filho de um falecido informante do FBI. Segundo o rumor, o vídeo, que veio à tona nos anos 60, teria sido analisado pelo então diretor do FBI J. Edgar Hoover. Ele tentava provar que o parceiro de Marilyn no vídeo era John F. Kennedy ou Robert F. Kennedy. A informação é do próprio Morgan, que disse ter acessado documentos e entrevistas da agência.
Veículos de imprensa gringos, porém, afirmam que a história não passa de um "hoax", uma espécie de lenda urbana. Após uma longa busca, o FBI concluiu que nunca teve um vídeo pornográfico de Marilyn Monroe em seus arquivos. A informação foi confirmada pelo então chefe de arquivo da agência à NBC.
Do rumor à reconstrução
Fofocas do mundo pop em pílulas. Com episódios curtos e em formato vertical, a série foi pensada para o consumo rápido no celular, sem perder o fio jornalístico das histórias.
O UOL apura e a IA recria. Com a ajuda de softwares, é possível simular relatos, oferecendo contexto, visualidade e novas camadas de leitura — sempre com tom bem-humorado.
Fabiana e Fabiano conduzem o programa com leveza, contando histórias antigas sobre a vida das celebridades, mas com uma linguagem atual.
Assuntos que vão de Marilyn Monroe a Maradona. Além do suposto caso de Jagger e Bowie, nos próximos episódios os apresentadores revistam a relação de Robert Pattinson com o Conde Drácula; um possível vídeo íntimo e inédito de Marilyn Monroe; e a polêmica expulsão de Maradona na Copa de 1982.
Onde assistir
Nas redes sociais de Splash e no UOL Flash: Toda manhã de quinta-feira.
No Canal UOL: Às quartas-feiras, junto com o Central Splash.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.