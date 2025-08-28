SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Ana Castela 'responde' haters com meme: 'Me odiar é muito chato'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ana Castela renovou o visual e fez luzes no cabelo
Ana Castela renovou o visual e fez luzes no cabelo Imagem: Reprodução/Instagram

Ana Castela, 21, compartilhou um meme sobre seus haters.

O que aconteceu

No início da noite de hoje, a cantora publicou um meme com uma "resposta" aos seus haters. "Me odiar é muito chato. Eu sou linda e amada. Arrume uma feia igual a você, que fica mais fácil", brincou.

Antes, a cantora mostrou bastidores de sua participação em Barretos. Ana Castela mostrou um momento onde dormia no carro e também brincou com sua apresentação no show da NFL.

Ana Castela ainda mostrou um enorme buquê de flores que recebeu.

Ana Castela brinca com seguidores
Ana Castela brinca com seguidores Imagem: Reprodução/Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.