Ana Castela 'responde' haters com meme: 'Me odiar é muito chato'

Ana Castela, 21, compartilhou um meme sobre seus haters.

O que aconteceu

No início da noite de hoje, a cantora publicou um meme com uma "resposta" aos seus haters. "Me odiar é muito chato. Eu sou linda e amada. Arrume uma feia igual a você, que fica mais fácil", brincou.

Antes, a cantora mostrou bastidores de sua participação em Barretos. Ana Castela mostrou um momento onde dormia no carro e também brincou com sua apresentação no show da NFL.