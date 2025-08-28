Afonso teve leucemia em 'Vale Tudo' original? Veja o que aconteceu!

Em 1988, o arco dramático do empresário era marcado por dilemas familiares, crises conjugais e embates com a vilã Maria de Fátima (Glória Pires). Naquela versão, ele também foi traído por Fátima e se reaproximou de Solange (Lídia Brondi) logo depois. Assim como no remake, Solange também engravida de Afonso, mas de um bebê só. No remake, são gêmeos.

Reaproximação com Solange

Abalado após o diagnóstico, Afonso busca Solange. A publicitária tenta compreender o diagnóstico já que o herdeiro dos Roitman sempre foi saudável, enquanto ele explica que a doença afeta os glóbulos brancos e que não há como saber o que a provocou.

Ele compartilha que o tratamento será longo, envolvendo quimioterapia, mas, preocupado com a possibilidade de passar seus últimos meses em um hospital, hesita em iniciá-lo. É então que Solange revela que os filhos que ela está esperando são dele, dando ao executivo um novo motivo para lutar pela vida.

Logo depois, em um momento emocionante, Afonso decide raspar o cabelo para enfrentar os efeitos da quimioterapia. Solange o ajuda e, enquanto corta o cabelo dele, os dois conversam sobre os nomes dos bebês e reafirmam o desejo de construir uma família, mesmo diante das adversidades. Cenas estão previstas para irem ao ar no sábado.