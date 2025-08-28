Filme de hoje na Sessão da Tarde é de diretor que brigou com Blake Lively

Hoje, Justin e Blake travam uma disputa judicial. Ela abriu um processo contra ele por assédio sexual nas gravações de "É Assim Que Acaba". Ela também o acusa de mover uma campanha para "destruir sua reputação". O julgamento está marcado para março de 2026.

Atriz teria reclamado da postura de Justin Baldoni, segundo o TMZ. Entre os pedidos, atriz exigiu que ator não mostrasse mais nudes de mulheres para colegas, não mencionasse antigo vício em pornografia, não abordasse conquistas sexuais e não fizesse mais menções a órgãos genitais.

Justin, por sua vez, processou a atriz por difamação. Ele perdeu o processo em junho deste ano, mas sua defesa ainda recorre da decisão.

Antes de trabalhar como diretor, Baldoni era ator. Ele ficou famoso ao interpretar Rafael na série "Jane The Virgin" e, no início da carreira, contracenou com Cole Sprouse, protagonista de "A Cinco Passos de Você". Baldoni fez uma aparição como um instrutor de esgrima em um dos episódios de "Zack & Cody: Gêmeos em Ação", que levou Cole e seu irmão, Dylan, à fama.