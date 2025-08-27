Mais fácil? Wanessa compara Dança dos Famosos e BBB: 'Aqui é tranquilo'

Wanessa Camargo, 42, gosta de se desafiar e já participou de diferentes realities na Globo como o Big Brother Brasil e a Dança dos Famosos, que está no ar atualmente. Em papo com Splash, ela brinca ao dizer que só falta algum de culinária, mas que ela não tem talento.
Dança x BBB
No papo, ela traça uma comparação do reality de dança com a experiência no BBB 24. "Só pelo fato de eu conseguir falar com os meus filhos todos os dias, mesmo estando longe, já é muito mais tranquilo. Meu maior desafio [no BBB] foi passar 60 dias sem falar com eles. Isso mexeu muito comigo, me deixou mal, culpada".
Ela ainda diz que ganhou "pontos" com os filhos ao mandar um vídeo do Luan Pereira, colega de reality. "Aqui eu ligo para eles todos os dias, conto como está sendo. Já ganhei eles com um vídeo do Luan [Pereira] e do Richarlyson, que eles adoram", disse ela, em entrevista realizada nos bastidores do Domingão com Huck no dia 21, antes de treta envolvendo agressão de Dado Dolabella ao cantor sertanejo.
Não tem como comparar um confinamento onde você não tem acesso às pessoas que você confia, tem seu momento de privacidade invadido. É bem difícil. Então, aqui, é muito mais tranquilo.
Apesar disso, Wanessa confessa que a ansiedade antes de subir ao palco do Domingão com Huck ainda é um obstáculo. "Uma coisa que eu acho mais difícil aqui é o nervoso que eu fico na hora que vou me apresentar. É descomunal, me deixa com a perna bamba. Estou tentando achar táticas para melhorar, mas ainda não achei. Até dezembro quem sabe eu acho."
Sedentarismo e preparação para o DVD
A participação na Dança também tem servido como preparação para um novo projeto: seu DVD de 25 anos de carreira, que será gravado no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. "Eu estava há muito tempo sem malhar, sem fazer exercício físico. Quando veio o convite, pensei: 'Vai ser muito bom, porque eu vou fazer a dança, vou ser obrigada a entrar em forma meses antes para também fazer um show lindo'."
O projeto, chamado "Metamorfose - Wanessa Camargo", vai revisitar a trajetória da cantora. "É um DVD que vai contar minha história, minhas músicas, tudo que eu passei como cantora. Vai ser muito lindo."
Embora seja conhecida por coreografias nos shows, Wanessa esclarece que sua formação em dança é limitada. "As pessoas acham que eu tenho uma formação que eu não tenho. Eu dancei dos 12 aos 15 anos, fiz sapateado e jazz amador. Depois, nunca mais fiz aula. Então, técnica mesmo, eu não tenho."
Ela afirma que o programa será um aprendizado, sobretudo nos ritmos que não domina. "Eu sou muito ruim de funk. O que eu mais espero fazer é o contemporâneo, que é a dança que eu mais amo. O resto vai ser um desafio danado, de igual para igual."
