Mais fácil? Wanessa compara Dança dos Famosos e BBB: 'Aqui é tranquilo'

Não tem como comparar um confinamento onde você não tem acesso às pessoas que você confia, tem seu momento de privacidade invadido. É bem difícil. Então, aqui, é muito mais tranquilo.

Apesar disso, Wanessa confessa que a ansiedade antes de subir ao palco do Domingão com Huck ainda é um obstáculo. "Uma coisa que eu acho mais difícil aqui é o nervoso que eu fico na hora que vou me apresentar. É descomunal, me deixa com a perna bamba. Estou tentando achar táticas para melhorar, mas ainda não achei. Até dezembro quem sabe eu acho."

Sedentarismo e preparação para o DVD

A participação na Dança também tem servido como preparação para um novo projeto: seu DVD de 25 anos de carreira, que será gravado no dia 15 de novembro, no Rio de Janeiro. "Eu estava há muito tempo sem malhar, sem fazer exercício físico. Quando veio o convite, pensei: 'Vai ser muito bom, porque eu vou fazer a dança, vou ser obrigada a entrar em forma meses antes para também fazer um show lindo'."

O projeto, chamado "Metamorfose - Wanessa Camargo", vai revisitar a trajetória da cantora. "É um DVD que vai contar minha história, minhas músicas, tudo que eu passei como cantora. Vai ser muito lindo."

Embora seja conhecida por coreografias nos shows, Wanessa esclarece que sua formação em dança é limitada. "As pessoas acham que eu tenho uma formação que eu não tenho. Eu dancei dos 12 aos 15 anos, fiz sapateado e jazz amador. Depois, nunca mais fiz aula. Então, técnica mesmo, eu não tenho."