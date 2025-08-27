Viih Tube mostra roupas largas após perder 20 quilos com lipo: 'Chocada'

Viih Tube mostrou como suas roupas antigas ficaram largas depois que ela emagreceu e fez uma série de procedimentos cirúrgicos.
O que aconteceu
A influenciadora disse que perdeu cerca de 20 quilos nos últimos meses após fazer uma lipoaspiração e uma abdominoplastia. "Essa parte é muito satisfatória, porque eu sei que fiz cirurgia, mas antes disso eu tive muita disciplina, né? Mudei meu comportamento mesmo: alimentação, treino, minha rotina... Então é muito, muito bom chegar nos resultados que eu queria, e eu estou bem feliz", disse.
Ela pretende ajustar as roupas que puder apertar, para não se desfazer das peças de que gosta. Ela conta que chegou a usar calças tamanho 46, mas atualmente está comprando peças no número 38.
Tive que provar todas para poder ajustar, e eu fiquei chocada como fez diferença mesmo. [...] Foi bem legal esse momento de ajustar as roupas, porque eu amo todas e não vou comprar armário novo não, gente. Eu vou ajustar tudo, sim, e me deixa! Viih Tube
