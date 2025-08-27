Vera Viel apoia Val Marchiori, diagnosticada com câncer: 'Não é sentença'

Ela recomendou que Val se apoie na fé. "Ore todos os dias, entrega sua vida a ele, eu e o Rodrigo estaremos aqui em oração", disse Vera.

Isso não é uma sentença de morte, você vai ver, somente um processo para depois você testemunhar o milagre de Deus. Fica bem! Vera Viel em mensagem a Val Marchiori

Val Marchiori compartilhou a mensagem que recebeu de Vera Viel Imagem: Reprodução/Instagram

Diagnóstico de câncer de mama

A socialite e empresária revelou que descobriu a doença por meio de um exame de rotina. Os médicos chegaram ao diagnóstico de câncer após encontrarem um nódulo na mama direita.