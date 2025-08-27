SplashUOL
'Vale Tudo' hoje (27): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo'
Heleninha (Paolla Oliveira) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (27) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

