Taylor Swift e Travis Kelce formam 2º casal mais rico entre as celebridades

Taylor Swift e Travis Kelce, que anunciaram ontem que estão noivos, formam o segundo casal mais rico entre as celebridades.
Saiba mais sobre a fortuna dos pombinhos
Juntos, Swift e Kelce têm a fortuna avaliada em mais de 1,6 bilhões de dólares (mais de R$ 9 bilhões na cotação atual). Acima deles, estão apenas Jay-Z e Beyoncé, cuja fortuna soma mais de 3 bilhões de dólares (R$ 16 bilhões na cotação atual). As informações são da revista Forbes.
Taylor, a cantora mais rica do mundo, é muito mais rica que Travis. A fortuna de Taylor Swift é avaliada em mais de 1,6 bilhões de dólares (mais de R$ 9 bilhões), dinheiro que ganhou, principalmente, com sua carreira musical.
Ela é dona da turnê mais lucrativa de todos os tempos, a "Eras Tour", que também foi a primeira a superar 1 bilhão de dólares de receita. Entre outros bens, Taylor é dona de seu catálogo musical inteiro após comprar os direitos de todas as suas músicas em maio deste ano. Ela também tem cerca de 120 milhões de dólares em imóveis (mais de R$ 650 milhões na cotação atual) e um jatinho particular avaliado em 23 milhões de dólares (mais de R$ 124 milhões).
Kelce tem a fortuna avaliada em 70 milhões de dólares (mais de R$ 379 milhões na cotação atual). Ele ganhou mais de 111 milhões de dólares (mais de R$ 600 milhões) em campo e 190 milhões de dólares (mais de 1 bilhão) fora dele, faturando com publicidades, o próprio podcast, incursões no mundo do entretenimento, como uma participação no filme "Um Maluco no Golfe 2", e outros negócios. Ele é dono de uma casa de 6 milhões de dólares (mais de R$ 32 milhões) em Kansas City.
