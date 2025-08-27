Taylor Swift e Travis Kelce formam 2º casal mais rico entre as celebridades

Taylor Swift e Travis Kelce, que anunciaram ontem que estão noivos, formam o segundo casal mais rico entre as celebridades.

Saiba mais sobre a fortuna dos pombinhos

Juntos, Swift e Kelce têm a fortuna avaliada em mais de 1,6 bilhões de dólares (mais de R$ 9 bilhões na cotação atual). Acima deles, estão apenas Jay-Z e Beyoncé, cuja fortuna soma mais de 3 bilhões de dólares (R$ 16 bilhões na cotação atual). As informações são da revista Forbes.

Taylor, a cantora mais rica do mundo, é muito mais rica que Travis. A fortuna de Taylor Swift é avaliada em mais de 1,6 bilhões de dólares (mais de R$ 9 bilhões), dinheiro que ganhou, principalmente, com sua carreira musical.