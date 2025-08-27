SplashUOL
Tá rolando? Gil do Vigor e Diego Hypólito são vistos de mãos dadas

De Splash, em São Paulo
Gil do Vigor e Diego Hypólito de mãos dadas em evento
Gil do Vigor e Diego Hypólito de mãos dadas em evento Imagem: Andy Santana / Brazil News

Gil do Vigor, 34, e Diego Hypólito, 39, foram vistos de mãos dadas na peça "Wicked", que tem Gloria Groove no elenco.

O que aconteceu

Os ex-BBBs surgiram juntos no evento, no Teatro Renault, em São Paulo, mas Gil negou algo além de amizade. "Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda", disse ao jornalista Lucas Pasin.

Se daqui pra frente vamos dar um beijinho? Não sei. Gosto de ficar agarrado com ele. A gente assistiu ao filme todo agarradinho, mas não beijou e nem nada. Ele é muito bonitinho. Gil do Vigor

