Tá rolando? Gil do Vigor e Diego Hypólito são vistos de mãos dadas

Gil do Vigor, 34, e Diego Hypólito, 39, foram vistos de mãos dadas na peça "Wicked", que tem Gloria Groove no elenco.

O que aconteceu

Os ex-BBBs surgiram juntos no evento, no Teatro Renault, em São Paulo, mas Gil negou algo além de amizade. "Peguei a mão dele, porque gosto de ficar de mão dada com ele. Tenho um carinho grande. Por enquanto é só amizade... ainda", disse ao jornalista Lucas Pasin.