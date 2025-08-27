Susana Vieira posa em foto rara ao lado do filho: 'Amor maior'

Susana Vieira, 83, posou em um clique raro ao lado do filho, Rodrigo, 60, na Grécia.
O que aconteceu
A atriz compartilhou o registro em seu Instagram. "Meu amor maior", escreveu Susana na legenda da publicação.
Na imagem, os dois estão na Grécia, em Mykonos. Susana tem celebrado seus 83 anos de idade no país.
Em seu perfil no Instagram, Rodrigo recentemente compartilhou fotos ao lado da mãe, comemorando seu aniversário. "Feliz aniversário, mamãe! Vamos celebrar propriamente com a família".
Rodrigo é fruto do casamento de Susana com seu primeiro namorado, o diretor Régis Cardoso. Os dois ficaram juntos de 1961 a 1972.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.