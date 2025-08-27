Susana Vieira posa em foto rara ao lado do filho: 'Amor maior'

Susana Vieira, 83, posou em um clique raro ao lado do filho, Rodrigo, 60, na Grécia.

O que aconteceu

A atriz compartilhou o registro em seu Instagram. "Meu amor maior", escreveu Susana na legenda da publicação.

Na imagem, os dois estão na Grécia, em Mykonos. Susana tem celebrado seus 83 anos de idade no país.