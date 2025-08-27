Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 28/8 a 6/9

Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve. Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara arma um casamento com Leonardo.

Sexta, 29 de agosto

Ana Clara formaliza o casamento com Leonardo, usando suas digitais. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde. Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera.

Sábado, 30 de agosto

Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

Segunda, 1º de setembro