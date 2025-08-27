Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 28/8 a 6/9

Sexta, 29 de agosto

Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois. Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

Sábado, 30 de agosto

Rosa pede desculpas a Leo pelas acusações de Jaques. Rosa e Yara admiram Samuel e Leo com Sofia. Odilon aborda Ricardo procurando por Jaques. Filipa pressiona Deco sobre suas intenções com Nina. Tânia, Leo e Samuel confrontam Jaques. Ayla destrata Caco, que é consolado por Breno. Tânia sugere que Ricardo mostre para a polícia o vídeo de Jaques sabotando o carro de Abel. Durante inquérito, Jaques acusa Vanderson de ter tirado a vida de Abel. Walkíria desconfia de Jaques. Yuri vai ao salão em que Ryan trabalha. Deco ameaça Nina. Vespa pressiona Deco por sua mercadoria. Jaques e Filipa tentam defender Nina de Deco.

Segunda, 1º de setembro

Deco cai na varanda do quarto de Jaques, e Nina se desespera. Jaques chama a polícia. Durval e Vespa desconfiam da ausência de Deco. Lorena e Marília admiram Ryan. Davi descobre que Jaques era apaixonado por Olívia. Stephany confirma para Leo que teve burn out e garante à irmã que irá se tratar. Rosa pede ajuda a Samuel para lidar com Jaques. Filipa confunde Jaques com Abel, mas afirma que não deseja se aproximar do cunhado. Caco pede que Gisele o ajude a se aproximar de Ayla. Pam exige que Samuel resolva a situação dos banheiros das funcionárias. Davi percebe o interesse de Jaques por Filipa. Samuel põe em votação os direitos trabalhistas na fábrica, e se surpreende quando Davi apoia Jaques.