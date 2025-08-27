Existiu ou não? Afinal, quem era Sarita na versão de 1988 de 'Vale Tudo'?

Na nova trama, Sarita é filha adotiva de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). Na primeira versão, o casal não adotava nenhuma criança e Cecília morria em um acidente de carro. Depois, da morte da irmã de Marco Aurélio, Laís se envolvia com Marília.

Cecília (Lala Deheinzelin) e Laís (Cristina Prochaska) em 'Vale Tudo' (1988) Imagem: Reprodução/TV Globo

Sarita foi apresentada como uma menina órfã em processo de adoção. A mudança dá ao casal desafios atuais e evita que personagens LGBTQIA+ sejam retratados apenas com sofrimento e tragédias, como acontecia no passado.

Além disso, há outro conflito relacionado à personagem: Marco Aurélio (Alexandre Nero) tenta ficar com a guarda da menina. Diante da ameaça, Laís e Cecília se fortalecem e se mudam definitivamente para Paraty.

No atual momento do remake, Cecília tem dado mais abertura para que o irmão se relacione com Sarita. Megalomaníaco, o executivo elaborou uma festa de aniversário exagerada para a garota, deixando as mães constrangidas a ponto de Leila pedir desculpas pelo ocorrido.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.