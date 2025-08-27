Existiu ou não? Afinal, quem era Sarita na versão de 1988 de 'Vale Tudo'?

Por conta de seu aniversário, Sarita, personagem de Luara Telles no remake de "Vale Tudo", teve bastante destaque nos últimos capítulos. Apesar de ter relevância nesta versão, ela não fez parte da trama original.
O que aconteceu
A personagem Sarita não fazia parte da versão original de "Vale Tudo", exibida em 1988. Ela surge apenas no remake de 2025 como novidade no enredo.
Na nova trama, Sarita é filha adotiva de Laís (Lorena Lima) e Cecília (Maeve Jinkings). Na primeira versão, o casal não adotava nenhuma criança e Cecília morria em um acidente de carro. Depois, da morte da irmã de Marco Aurélio, Laís se envolvia com Marília.
Sarita foi apresentada como uma menina órfã em processo de adoção. A mudança dá ao casal desafios atuais e evita que personagens LGBTQIA+ sejam retratados apenas com sofrimento e tragédias, como acontecia no passado.
Além disso, há outro conflito relacionado à personagem: Marco Aurélio (Alexandre Nero) tenta ficar com a guarda da menina. Diante da ameaça, Laís e Cecília se fortalecem e se mudam definitivamente para Paraty.
No atual momento do remake, Cecília tem dado mais abertura para que o irmão se relacione com Sarita. Megalomaníaco, o executivo elaborou uma festa de aniversário exagerada para a garota, deixando as mães constrangidas a ponto de Leila pedir desculpas pelo ocorrido.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
