Odete está vivendo um '50 Tons de Cinza' com César? Chico Barney comenta

O relacionamento entre Odete Roitman (Debora Bloch) e César (Cauã Reymond) ganhou novos contornos na atual fase de "Vale Tudo", analisou Chico Barney no Central Splash. Odete admitiu estar apaixonada e demonstrou uma vulnerabilidade inédita, o que surpreendeu o público ao mostrar a personagem subjugada por César.

Ontem nós tivemos uma cena bastante impactante, na qual Odete Roitman revela estar apaixonada por César. Eu cheguei a questionar se os dois estão, na verdade, ali meio... Sabe aquele filme 'Se Eu Fosse Você', que eles trocam de corpo, o Tony Ramos e a Glória Pires? A Odete era uma pessoa muito esperta, que ninguém passava a perna. Agora ela tá mais burra que não sei o quê. O César era uma lesma, era um cara que não concatenava, era um cara que tinha uma dificuldade até de conseguir passar a perna na Maria de Fátima, que é outra trouxa. Agora ele está um gênio, o gênio da dominação heteronormativa ali entre os dois. A Odete está num momento meio... como é que é o nome do... '50 Tons de Cinza', meio subjugada, César dominador, um negócio ali.

Chico Barney

Bárbara Saryne avaliou que a mudança em Odete não convenceu. "A Odete, eu não gostei. Pô, uma mulher tão inteligente, ficou assim, burra, sabe? Ontem, quando ela pega e fala, 'eu te amo, César', eu não esperava aquilo. Pensei que ela fosse falar, pô, 'tô gostando de ficar com você e tal', mas 'eu te amo, César'? Eu achei que foi profundo e que isso não foi trabalhado. A gente não consegue entender de onde veio esse amor."