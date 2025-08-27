O casamento que não existiu na 1ª versão e que arruína Odete em 'Vale Tudo'

Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. A neta de Nise está focada em se aproximar da irmã de Leonardo, como parte de seu plano de arruinar Odete.

Mais tarde, Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Na primeira versão de "Vale Tudo", em 1988, Ana Clara não existiu e Leonardo havia morrido antes de a trama começar, por isso, esse desenrolar é algo inédito.

Leonardo (Guilherme Magon), Nise (Teca Pereira) e Ana Clara (Samantha Jones) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Instagram/Globo

Ainda nesta quinta, Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Enquanto isso, Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar.

Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Depois, Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. No final, a publicitária questiona Afonso sobre sua saúde.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.