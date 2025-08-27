'Ele é bonito': o ator que Stallone gostaria que interpretasse Rambo

O futuro da franquia Rambo está prestes a ganhar um novo capítulo, com um filme focado em sua juventude. Sylvester Stallone, 79, que viveu o personagem em todos os longas já lançados, revelou quem gostaria que interpretasse o veterano de guerra.
O que aconteceu
A produção escolheu Noah Centineo para dar vida ao jovem John Rambo. Mas, segundo Sylvester Stallone, o próprio criador do papel, a escolha poderia ter sido diferente.
Em 2024, durante o programa The Tonight Show, Stallone contou que Ryan Gosling, 44, seria sua primeira opção. O astro de "Barbie" (2023) chegou a impressioná-lo com sua ligação pessoal com o personagem.
Conheci Gosling em um jantar e, obviamente? Somos opostos. Ele é bonito, eu não. É assim que funciona. Não, sério. Você consegue me imaginar como Ken [citando o papel de Gosling em Barbie]?" Sylvester Stallone, em 2024
A afinidade de Gosling com Rambo vinha desde a infância, explica Stallone. "Então, mas ele [Gosling] diz: 'Eu era fascinado por Rambo e costumava ir para a escola fantasiado como o personagem, e as pessoas me expulsavam, mas eu não parava por aí. Eu passava as férias como Rambo'", relembrou o astro.
Ele simplesmente dizia que tinha muita afinidade com o personagem. E eu pensei: 'Isso é interessante. Se algum dia eu passar o bastão, vai ser para ele' Sylvester Stallone
Apesar da admiração de Stallone por Gosling, a decisão oficial da produção foi diferente. De acordo com o site Deadline, Sylvester Stallone não está envolvido no novo projeto e já foi informado sobre a escalação de Centineo.
As gravações devem começar em 2026, na Tailândia. A direção ficará por conta de Jalmari Helander, enquanto o roteiro será assinado por Rory Haines e Sohrab Noshirvani.
