No lugar certo, na hora certa: Samir mata nova charada em Êta Mundo Melhor!

Amanhã, quinta-feira (28), Samir descobre segredo que movimenta a trama de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
O que vai acontecer
Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Em breve, essa informação deve ser repassada pelo menino, significando a decadência de Zulma.
Também neste capítulo, Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica.
Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso.
Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
