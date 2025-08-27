SplashUOL
No lugar certo, na hora certa: Samir mata nova charada em Êta Mundo Melhor!

Colaboração para Splash, em São Paulo
Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor!'
Amanhã, quinta-feira (28), Samir descobre segredo que movimenta a trama de "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Samir ouve quando Ernesto afirma que foi Zulma quem ordenou a destruição da sala de aula das crianças. Em breve, essa informação deve ser repassada pelo menino, significando a decadência de Zulma.

Zulma (Heloisa Périssé) e Samir (Davi Malizia) em 'Êta Mundo Melhor!'
Também neste capítulo, Dirce elogia o trabalho de Estela com as crianças. Dita desconfia de Cunegundes. Asdrúbal alerta Candinho sobre as finanças da fábrica.

Dita procura Candinho, que se esconde dela. Tales anuncia Dita e Eneida como as duas finalistas do concurso de rainha da rádio. Olga e Araújo se irritam com o comportamento de Celso.

Asdrúbal pressiona Celso sobre possíveis irregularidades na fábrica. Anabela discute com Estela por conta de Celso. Quinzinho encontra a escritura do sítio e descobre que ainda é dono do lugar. Dita flagra Candinho conversando com Policarpo.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

