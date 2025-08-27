Morre Coracy Arantes, influencer famosa por maquiagens, aos 82 anos

Coracy Arantes, influencer com mais de 360 mil seguidores no Instagram, morreu na tarde de hoje. A informação foi confirmada pela família no perfil oficial da influenciadora digital conhecida como Cora.

O que aconteceu

Coracy foi internada ontem para tratar uma crise de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). O último boletim médico divulgado no perfil da influenciadora informou que ela foi intubada e sofreu duas paradas cardíacas antes de ser internada em uma UTI. Porém, família não confirmou hoje qual foi a causa da morte.

Gabriel, neto e produtor de Cora, divulgou um texto no perfil da avó. "Hoje ela nos deixa. Mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes."