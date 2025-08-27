Morre Coracy Arantes, influencer famosa por maquiagens, aos 82 anos

Coracy Arantes, influencer com mais de 360 mil seguidores no Instagram, morreu na tarde de hoje. A informação foi confirmada pela família no perfil oficial da influenciadora digital conhecida como Cora.
O que aconteceu
Coracy foi internada ontem para tratar uma crise de DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica). O último boletim médico divulgado no perfil da influenciadora informou que ela foi intubada e sofreu duas paradas cardíacas antes de ser internada em uma UTI. Porém, família não confirmou hoje qual foi a causa da morte.
Gabriel, neto e produtor de Cora, divulgou um texto no perfil da avó. "Hoje ela nos deixa. Mas não pensem que ela iria querer ver vocês chorando. Foi graças a vocês que o sorriso voltou ao rosto dela, e eu sei que jamais gostaria de ver seus amores tristes."
Cora começou nas redes sociais em 2019. Segundo Gabriel, ela pediu ajuda para sair de uma depressão que enfrentava há mais de 40 anos. "Desde então, foram anos de muita alegria, amor e mensagens lindas. E vocês foram parte essencial disso, fazendo com que ela se sentisse cada dia mais viva", concluiu o neto nas redes sociais.
