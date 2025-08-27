SplashUOL
Trisal, hora para transar e clipe pelado: os momentos +18 de Junior Lima

Colaboração para Splash, em São Paulo
Junior Lima em cena nu durante clipe
Junior Lima em cena nu durante clipe Imagem: Reprodução/Instagram/@junior_lima

Junior Lima foi um dos convidados da nova temporada do Lady Night e revelou já ter participado de um trisal. Essa não foi a primeira vez, contudo, que o cantor se abriu sobre intimidade.

Relembre outros momentos:

Sexo com hora marcada

Ao ser questionado por Fernanda Paes Leme em podcast sobre como ele e a esposa Monica Benini "mantêm acessa a chama da paixão com dois filhos em casa", o artista brincou que eles transam com hora marcada.

Com horário marcado... A gente tenta idealizar, ter esse negócio de horário marcado, mas é um pouco... você até acostuma, é uma solução, mas, cara, é um pouco no improviso. O que a gente acaba fazendo mais para momentos do casal é de vez em quando a gente ter uma saída, fazer uma viagenzinha juntos. Junior

Clipe Nu

Junior Lima apareceu nu durante o clipe da música "Seus Planos". Os fãs vibraram com a aparição do cantor.

Junior Lima apareceu nu no clipe "Seus Planos"
Junior Lima apareceu nu no clipe "Seus Planos" Imagem: Reprodução/Youtube

Banheira de miojo?

Júnior Lima relembrou ensaio nu coberto por miojo
Júnior Lima relembrou ensaio nu coberto por miojo Imagem: Reprodução
Junior Lima relembrou o ensaio nu coberto por miojo que fez para as páginas de uma revista adolescente nos anos 1990.

Lima admitiu que o ensaio foi "ridículo", mas topou porque na época não existiam redes sociais e a repercussão seria temporária. O artista explicou que o ensaio era baseado nos sete pecados capitais e a polêmica foto era a "representação da gula". As declarações foram em entrevista ao podcast PodPah.

Trisal

Ele revelou que já participou de uma relação a três. No quadro com um detector de mentira no Lady Night, Tatá Werneck perguntou sobre a experiência e Junior questionou: "Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?". Em seguida, acrescentou: "Pontualmente, já. Digamos que vivi bastante antes de conhecer a Monica".

