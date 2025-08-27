Trisal, hora para transar e clipe pelado: os momentos +18 de Junior Lima

Junior Lima foi um dos convidados da nova temporada do Lady Night e revelou já ter participado de um trisal. Essa não foi a primeira vez, contudo, que o cantor se abriu sobre intimidade.

Relembre outros momentos:

Sexo com hora marcada

Ao ser questionado por Fernanda Paes Leme em podcast sobre como ele e a esposa Monica Benini "mantêm acessa a chama da paixão com dois filhos em casa", o artista brincou que eles transam com hora marcada.