Trisal, hora para transar e clipe pelado: os momentos +18 de Junior Lima

Junior Lima foi um dos convidados da nova temporada do Lady Night e revelou já ter participado de um trisal. Essa não foi a primeira vez, contudo, que o cantor se abriu sobre intimidade.
Relembre outros momentos:
Sexo com hora marcada
Ao ser questionado por Fernanda Paes Leme em podcast sobre como ele e a esposa Monica Benini "mantêm acessa a chama da paixão com dois filhos em casa", o artista brincou que eles transam com hora marcada.
Com horário marcado... A gente tenta idealizar, ter esse negócio de horário marcado, mas é um pouco... você até acostuma, é uma solução, mas, cara, é um pouco no improviso. O que a gente acaba fazendo mais para momentos do casal é de vez em quando a gente ter uma saída, fazer uma viagenzinha juntos. Junior
Clipe Nu
Junior Lima apareceu nu durante o clipe da música "Seus Planos". Os fãs vibraram com a aparição do cantor.
Banheira de miojo?
Junior Lima relembrou o ensaio nu coberto por miojo que fez para as páginas de uma revista adolescente nos anos 1990.
Lima admitiu que o ensaio foi "ridículo", mas topou porque na época não existiam redes sociais e a repercussão seria temporária. O artista explicou que o ensaio era baseado nos sete pecados capitais e a polêmica foto era a "representação da gula". As declarações foram em entrevista ao podcast PodPah.
Trisal
Ele revelou que já participou de uma relação a três. No quadro com um detector de mentira no Lady Night, Tatá Werneck perguntou sobre a experiência e Junior questionou: "Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?". Em seguida, acrescentou: "Pontualmente, já. Digamos que vivi bastante antes de conhecer a Monica".
